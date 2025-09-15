Matteo Franzoso non ce l'ha fatta, morto lo sciatore 25enne caduto in allenamento

Il decesso dell'atleta a Santiago del Cile, dove era ricoverato per le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale

Si è spenta in una clinica di Santiago del Cile la giovane vita di Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il Presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena.