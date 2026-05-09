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Mattia Bellucci, chi è azzurro che vince e stupisce agli Internazionali

Il tennista italiano ha raggiunto il terzo turno del Masters 1000 di Roma

Mattia Bellucci - Ipa/Fotogramma
Mattia Bellucci - Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mattia Bellucci continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto in rimonta l'argentino Tomas Martin Etcheverry imponendosi in tre set con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Bellucci raggiunge così il miglior risultato in carriera agli Internazionali e ora sfiderà, per un posto negli ottavi di finale, il lucky loser spagnolo Martin Landaluce, che ha eliminato a sorpresa in due set Marin Cilic con un doppio 6-4. Ma chi è Bellucci?

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Chi è Mattia Bellucci

Mattia Bellucci è un tennista italiano di 24 anni, classe 2001. Ha iniziato a giocare da giovanissimo seguito dal padre, allenatore di tennis. Nel circuito si è fatto subito notare e ha affrontato Sinner in diverse occasioni, riuscendo a superare il turno nel torneo di Rijeka dopo il ritiro per infortunio dell'altoatesino.

Il primo successo tra i professionisti a livello ITF arriva nel 2021, mentre l'anno successivo Bellucci riesce a conquistare i suoi primi due titoli Challenger. Nel 2023 si qualifica per la prima volta nel tabellona principale di uno Slam, partecipando all'Australian Open, e poi ripetendosi l'anno scorso prima al Roland Garros e poi a Wimbledon. Prima a Parigi e poi a Londra, Bellucci sfiora anche l'impresa contro Tiafoe e Shelton, perdendo dopo essere riuscito a conquistare due set.

Nel 2024 la crescita di Bellucci è continuata con le prime vittorie nel circuito Atp, dove ha raggiunto i quarti di finale ad Atlanta ed è riuscito a superare il primo turno degli US Open, battendo Stan Wawrinka. Risultati che gli hanno permesso di entrare nella top 100 del ranking Atp. Al momento Bellucci si trova al numero 80 della classifica generale, dopo aver raggiunto, nel luglio 2025, la 63esima posizione, suo attuale best ranking.

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