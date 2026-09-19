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Addio Sandro Mazzola, il ricordo di Amadeus: "Se sono diventato interista è anche grazie a lui"

Il conduttore, noto tifoso interista, all'Adnkronos: "Lo guardavo da bambino e rimanevo affascinato, aveva un talento pazzesco, forza, dribbling e velocità"

Amadeus, Mazzola - fotogramma/ipa
Amadeus, Mazzola - fotogramma/ipa
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19 settembre 2026 | 12.56
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Ho un ricordo bellissimo di Sandro Mazzola, se sono diventato interista è anche grazie a lui". A dirlo all'Adnkronos è Amadeus, noto tifoso interista, ricordando Sandro Mazzola, il grande campione dell'Inter scomparso oggi all'età di 83 anni. "Mia zia Enza, tifosissima, mi portava allo stadio a vedere la Grande Inter - ricorda il conduttore - Era la fine degli anni Sessanta ed ero piccolissimo".

La memoria riporta Amadeus agli anni dell'infanzia, quando nacque il suo amore per i nerazzurri: "Guardavo l'Inter di Mazzola e Facchetti e rimanevo affascinato -dice- Mazzola aveva un talento pazzesco, forza, dribbling e velocità". Guardando quell'Inter "è esplosa la mia passione. Ho avuto il piacere di conoscerlo negli anni, e rimarrà per sempre nella storia dell'Inter", conclude Amadeus.

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