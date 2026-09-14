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McEnroe snobba Zverev: "Sinner e Alcaraz tornate presto"

L'ex campione statunitense aspetta il ritorno al top dell'azzurro e dello spagnolo per rivedere la rivalità simbolo del tennis moderno

Sinner e Alcaraz durante la premiazione del torneo di Montecarlo - Ipa/Fotogramma
Sinner e Alcaraz durante la premiazione del torneo di Montecarlo - Ipa/Fotogramma
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14 settembre 2026 | 16.37
Alberto Tomasi
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Alexander Zverev ha conquistato il suo primo Us Open, coronando una stagione fantastica che lo ha visto vincitore anche al Roland Garros e finalista a Wimbledon ma il tedesco sembra non convincere John McEnroe. Dopo il trionfo del 29enne di Amburgo a New York, l'ex campione americano ha lanciato un appello in diretta a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Rimettetevi in salute, per favore", poche parole dette al termine del commento tecnico sul successo su Ben Shelton del numero 2 del mondo, come a dire che la sua esplosione ai massimi livelli non sia comunque sufficiente a riempire il vuoto lasciato dai due grandi rivali.

Sinner è fermo dal successo a Wimbledon per i problemi ad un ginocchio, Alcaraz è rientrato proprio a New York dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso e sta cercando di ritrovare la condizione ottimale.

Zverev intanto ha sfruttato l'occasione e si è preso New York, confermandosi tra i migliori del mondo ma il pubblico, ed evidentemente anche 'SuperMac', continuano ad aspettare soprattutto la sfida tra l'italiano e lo spagnolo, diventata la rivalità simbolo del tennis moderno. Ed è proprio questo il paradosso: Zverev vince, ma l'attenzione finisce ancora una volta sugli altri due. Il tedesco ora dovrà dimostrare di poter stare allo stesso tavolo anche quando Sinner e Alcaraz saranno al cento per cento.

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