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McGregor vs Holloway, oggi nell'UFC 329: orario e dove vederlo in tv

Il lottatore irlandese torna nell'ottagono cinque anni dopo l'ultima volta

Conor McGregor - Ipa/Fotogramma
Conor McGregor - Ipa/Fotogramma
11 luglio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conor McGregor torna a combattere. Nella notte tra oggi, sabato 11 luglio, e domani, domenica 12, il lottatore di MMA irlandese sfida l'americano Max Holloway nel match clou del nuovo appuntamento della UFC 329, che torna sull'ottagono nell'Arena di Las Vegas, in Nevada.

McGregor torna così a combattere un match ufficiale nella categoria pesi walter cinque anni dopo l'ultima volta, quando nel 2021 si fratturò una gamba durante l'incontro con Poirier. I due si sono affrontati l'ultima volta 13 anni fa quando, entrambi pesi piuma, McGregor riuscì a battere Holloway.

McGregor vs Holloway, orario e dove vederlo in tv

L'incontro tra McGregor e Holloway è in programma nella notte tra oggi, sabato 11 luglio, e domani, domenica 12, intorno all'1 ora italiana. La sfida è la 13esima in programma, tra Preliminary e Main Card, che prenderanno il via alle 23 circa.

Il match si potrà vedere in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. L'incontro sarà quindi disponibile su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Prime Video.

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