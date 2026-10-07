Il fuoriclasse dell'Inter Miami ha detto addio all'Albiceleste
Lionel Messi ha detto addio all'Argentina. Il fuoriclasse ex Barcellona, oggi all'Inter Miami, ha giocato nella notte italiana la sua ultima partita con l'Albiceleste, andando a segno su calcio di rigore nel 3-0 contro il Benin allo stadio Monumental di Buenos Aires. Poche ore dopo essersi preso l'ultimo abbraccio del suo popolo, Messi ha scritto una lunga lettera ai suoi tifosi: "Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare il blu e bianco. So di aver preso la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po' di tristezza, ma è valsa la pena per ogni passo che ho fatto".
"E ho molte cose da dire. È impossibile per me esprimere tutto ciò che provo con le parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, specialmente nei momenti difficili, quando avevo più bisogno, i miei amici, tutti i compagni di squadra che ho avuto, insieme al loro personale tecnico, sono stati essenziali. Non voglio dimenticare Diego", ", ha continuato Messi, dedicando un pensiero a Maradona, "che ha messo il nostro paese dove meritava di essere e, come sempre, so che ci ha aiutato con la sua presenza in campo e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto".
"Grazie ai club per cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e per avermi permesso di dedicarmi al nostro paese quando si trattava di indossare la maglia della Seleccion. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la Sua guida e volontà, non saremmo nemmeno stati a sognare di averci portato fin qui. Sono grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e sarò sempre grato per essere stato al nostro fianco, al mio fianco", ha concluso Messi.