Il fuoriclasse argentino potrebbe dire basta con la Seleccion

Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
04 settembre 2025 | 20.19
Redazione Adnkronos
Lionel Messi giocherà stanotte la sua ultima partita ufficiale con l'Argentina in patria. Il fuoriclasse ex Barcellona, oggi all'Inter Miami, sarà impegnato con la Seleccion a Buenos Aires contro il Venezuela, partita valida per le qualificazioni ai prossimo Mondiali 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada e a cui l'Argentina si è già qualificata aritmeticamente. Quella del Monumental, casa del River Plate, sarà però una partita speciale, e a rivelarlo è stato proprio il ct Lionel Scaloni.

L"eo ha dichiarato che sarà una partita emozionante, speciale, bella perché, se è vero che sarà la sua ultima partita di qualificazione in casa, dobbiamo godercela il più possibile", ha detto Scaloni in conferenza stampa, senza riuscire a trattenere le lacrime e l'emozione, "io sono il primo a godermela e ad allenarlo. Onestamente, è un piacere averlo qui e speriamo che la gente che andrà allo stadio e anche lui si divertano perché se lo merita davvero".

"Faremo in modo che, se deciderà che sarà l'ultima, ne giochi almeno un'altra perché è evidente che sarà così", ha continuato commosso Scaloni, "troveremo il momento giusto perché se lo merita". Messi a 38 anni ha collezionato 193 presenze con la maglia dell'Argentina, segnando 112 gol e vincendo, tra le altre cose, il Mondiale 2022 che si è tenuto in Qatar.

