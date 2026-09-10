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Messi presidente, il campione argentino acquisterà un secondo club in Spagna

L'icona argentina attualmente all'Inter Miami ha raggiunto un accordo per rilevare l'Eldense, società che milita nella seconda divisione iberica.

Lionel Messi - Ipa
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10 settembre 2026 | 12.58
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Lionel Messi prosegue ad investire nel mondo del calcio e lo farà ancora in Spagna. L'icona argentina ha raggiunto un accordo per rilevare il club spagnolo Eldense, notizia confermata dalla stessa società che milita nella seconda divisione iberica. L'Eldense, club con sede nell'entroterra di Alicante, rappresenterà la seconda avventura dell'ex attaccante del Barcellona nel mondo della proprietà calcistica spagnola, dopo l'acquisto del Cornellà (club di quarta divisione) avvenuto lo scorso aprile. Il trentanovenne gioca attualmente per l'Inter Miami ed ha annunciato la decisione di lasciare la nazionale argentina dopo la sconfitta subita contro la Spagna nella finale della Coppa del Mondo di quest'estate.

"Il Cd Eldense conferma che Lionel Messi ha raggiunto un accordo di massima con gli attuali proprietari del club per acquisire le quote oggi detenute dal Grupo TH Soluciones, operazione che lo renderebbe azionista di maggioranza del Cd Eldense", ha dichiarato il club all'agenzia Afp. "Al momento, la transazione è in attesa del completamento delle procedure legali e contrattuali definitive, inclusa la due diligence e l'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD). "Per ora, il club non è in grado di fornire dettagli sui termini finanziari dell'operazione né di fissare una data certa per la sua conclusione, dato che l'iter non è ancora stato ultimato. "Una volta completate le procedure pertinenti e ottenute le autorizzazioni necessarie, il Cd Eldense comunicherà ufficialmente eventuali sviluppi in merito", ha aggiunto il club, fondato nel 1921.

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Calcio Messi Spagna Seconda Divisione Nazionale Argentina Eldense
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