Messi choc negli Stati Uniti. Il fuoriclasse argentino è stato sconfitto con il suo Inter Miami nell'ultima giornata della Major League Soccer, perdendo in casa contro il Columbus Crew per 3-0. Il nervosismo dell'argentino si è palesato con Messi che ha tirato una pallonata in faccia a un avversario.

MESSI SACÓ EL LATERAL DIRECTO A LA CARA DEL CHILENO TAPIA. https://t.co/Ps86sYrlrv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

Al momento della battuta di un fallo laterale infatti, piuttosto che chiedere semplicemente la distanza, Messi ha lanciato il pallone con le mani in faccia a Tapia, che è crollato a terra. L'argentino si è lamentato con l'arbitro, mentre l'avversario si è portato le mani al viso chiedendo l'intervento dello staff medico.