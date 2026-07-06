Wonderwall cantata a squarciagola, poi l'intervista senza voce. E alla fine anche i complimenti di Donald Trump. Harry Kane e l'Inghilterra vivono una giornata memorabile con la vittoria per 3-2 contro il Messico, a Città del Messico, negli ottavi di finale dei Mondiali. La doppietta di Bellingham e il rigore del centravanti valgono il passaggio ai quarti. Alla fine, come di consueto, l'Inghilterra festeggia cantando Wonderwall con migliaia di tifosi: il capolavoro degli Oasis suggella la serata storica.

🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿 WATCH: England sing 'Wonderwall' with fans at the Azteca after eliminating Mexico from the World Cup pic.twitter.com/BvwWfUQwLN — Politics UK (@PolitlcsUK) July 6, 2026

"E' stata una partita pazza, non ho più voce", dice Kane costretto agli straordinari ai microfoni della Bbc. "Dovevamo lottare e dovevamo trovare un modo. Ora ho appena cantato e non riesco nemmeno a cantare", dice il bomber del Bayern Monaco. "L'ambiente, la squadra, era tutto contro di noi. Abbiamo trovato una strada per uscirne", dice. Kane è stato protagonista anche in negativo, provocando il rigore che ha consentito al Messico di realizzare il 2-3 a più di 20 minuti dalla fine.

One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :) pic.twitter.com/twk8bhP2YK — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

"Pensavo di essere arrivato prima sul pallone, evidentemente era una giornata un po' così... L'arbitro ha fischiato molto contro di noi, ma alla fine non ha pesato e sono felice", aggiunge prima di rendere omaggio a migliaia di tifosi volati in Messico: "Un tifo incredibile, sono senza parole". Bonus track, ci sono anche i complimenti di Donald Trump: "Harry Kane dell'Inghilterra è un grande giocatore", il post del presidente americano su Truth.