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Messico-Inghilterra, 2 rigori e un'espulsione: match di fuoco negli ottavi

Var protagonista nella sfida di Città del Messico

Kane sul dischetto - (Fotogramma)
Kane sul dischetto - (Fotogramma)
06 luglio 2026 | 05.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due rigori e un'espulsione nel pirotecnico match che l'Inghilterra vince 3-2 contro il Messico oggi, 6 luglio 2026, negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. L'Inghilterra chiude in vantaggio 2-1 il primo tempo. Gli episodi si concentrano nella ripresa, movimentata come e più della prima frazione. Al 52', l'Inghilterra rimane in 10 uomoni per l'espulsione di Quansah, che commette un fallo durissimo di Gallardo. L'arbitro Faghani incredibilmente lascia correre, senza nemmeno fischiare fallo. Il direttore di gara viene richiamato dal Var e esamina l'intervento di Quansah: piede a martello sulla tibia di Gallardo, cartellino rosso diretto.

In inferiorità numerica, l'Inghilterra non si limita a difendere il vantaggio di 2-1. Al 60', lancio di Pickford per Kane. Il centravanti fa a sportellate con Alvarez, la palla diventa giocabile per Gordon che viene abbattuto dal portiere Rangel in uscita: rigore netto, Kane non sbaglia dal dischetto e firma il 3-1. Il centravanti dell'Inghilterra è protagonista anche nella propria area al 64'. Interviene per liberare ma colpisce il piede di Gutierrez. L'arbitro Faghani non vede, ma c'è il Var. L'intervento di Kane è falloso, calcio di rigore: Jimenez segna, 2-3.

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