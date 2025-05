Mezzaroma: "Nel 2026 inizieranno i lavori per la copertura del Campo Centrale del Foro Italico"

"Possiamo annunciare che partirà il progetto di riqualificazione e copertura del Campo Centrale. Sarà un progetto che non spezzerà l'armonia del luogo. I lavori inizieranno dopo gli Internazionali 2026. I termini previsti per ultimare i lavori sono di 18 mesi. I cantieri si fermeranno per permettere lo svolgimento regolare degli Internazionali 2027 per poi riprendere appena finito il torneo". Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma durante il talk 'Punti di Vista' al Foro Italico.

"La struttura richiamerà elementi tipici del Foro Italico e la copertura sarà amovibile -aggiunge Mezzaroma-. L'investimento sarà di circa 60 milioni da parte di Sport e Salite per un impianto che lavorerà 150 giorni all'anno, per portare circa 25 milioni di euro annui, 22 milioni solo dal tennis, per ripagare l'investimento nel giro di due anni. In autunno avremo tutte le autorizzazioni del caso". La nuova copertura consentirà di utilizzare l'impianto non solo per il tennis, ma anche per altri sport, e di aggiungere 2mila posti alla attuale capienza.