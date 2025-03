Sabato ricco di impegni per gli azzurri in California: ecco il programma

C'è tanta Italia nel weekend di Miami. Oggi, sabato 22 marzo, sono diversi gli azzurri impegnati nel Masters 1000 americano. Tra i match più attesi quello di Matteo Berrettini, che sfiderà il francese Hugo Gaston. In campo in California anche Arnaldi, Sonego e Darderi.

Miami Open, orario italiani in campo

Il sabato di Miami inizierà alle 16 con il match sul campo 7 di Luciano Darderi, che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale sul cemento contro Pedro Martinez (numero 40 del ranking). Per l'azzurro, l'ostacolo di oggi sarà Adam Walton (89esimo in classifica Atp), dopo il forfait di Hubert Hurkacz.

Poi sarà la volta della sfida tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac (numero 21 Atp), che inizierà indicativamente alle 17.10. Alla stessa ora toccherà anche a Lorenzo Sonego, approdato al secondo turno del torneo dopo il bel successo in due set contro l'argentino Mariano Navone. L'azzurro se la vedrà contro Taylor Fritz (4).

Miami Open, dove vedere gli italiani

I match degli azzurri al Masters 1000 di Miami saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.