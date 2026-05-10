circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, rabbia tifosi a San Siro: fischi e Curva lascia lo stadio

I rossoneri hanno ospitato l'Atalanta nella 36esima giornata di Serie A

San Siro in Milan-Atalanta - Afp
San Siro in Milan-Atalanta - Afp
10 maggio 2026 | 22.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste dei tifosi e caos a San Siro per Milan-Atalanata. Oggi, domenica 10 maggio, i rossoneri hanno ospitato i bergamaschi nella 36esima giornata di campionato, in una sfida cruciale per la corsa Champions. A inizio secondo tempo però la squadra di Allegri si ritrova sotto 3-0 ed esplode la protesta dei tifosi.

CTA

Già prima del fischio d'inizio la Curva Sud si era ritrovato all'esterno di San Siro per protestare con la dirigenza rossonero, in particolare con Giorgio Furlani, a cui è stata dedicata una coreografia piuttosto esplicita prima del fischio d'inizio: "GF OUT", hanno scritto con i telefoni i gruppi organizzati del tifo del Milan.

Durante la partita invece, a parte qualche coro contro la dirigenza, la Curva e il resto dello stadio ha sostenuto la squadra, salvo poi ritrovarsi sullo 0-2 a fine primo tempo. A questo punto è scoppiato il malcontento con fischi assordanti che hanno accompagnato i giocatori negli spogliatoi.

Meno di dieci minuti dopo l'inizio della ripresa, ecco il terzo gol dell'Atalanta firmato Raspadori. E a questo punto la reazione dei tifosi è esplicita: la Curva Sud si svuota, con i tifosi che abbandonano lo stadio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan milan atalanta milan atalanta fischi milan atalanta tifosi tifosi milan
Vedi anche
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza