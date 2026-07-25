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Milan-Celtic: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Test per i rossoneri

Nkunku - Ipa/Fotogramma
Nkunku - Ipa/Fotogramma
25 luglio 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Amichevole di lusso per il Milan. Oggi, sabato 25 luglio, i rossoneri affrontano il Celtic - in diretta tv e streaming - nel primo vero test della loro stagione. Un'occasione d'oro per il nuovo allenatore Ruben Amorim che, aspettando il ritorno di Modric, potrà testare il nuovo acquisto Gila e lo stato di forma dei propri giocatori.

Milan-Celtic, orario e probabile formazione

L'amichevole tra Milane e Celtic è in programma oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16. Ecco la probabile formazione:

Milan (3-4-2-1): Terracciano; Gila, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Fofana, Bartesaghi. Nkunku, Gimenez.

Milan-Celtic, dove vederla in tv

Milan-Celtic si potrà vedere in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn, visibile tramite smart tv. L'amichevole si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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