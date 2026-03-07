circle x black
Inter, Thuram ha la febbre: a rischio il derby con il Milan

L'attaccante nerazzurro oggi non si è allenato. Chivu: "Speriamo che domani sia a disposizione"

Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
07 marzo 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ansia in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram, alla vigilia del derby contro il Milan di domani, domenica 8 marzo. Come spiegato in conferenza stampa ad Appiano Gentile da Christian Chivu, il centravanti francese ha la febbre: "Come sta la squadra a livello fisico? Abbastanza bene, dopo il Como - ha chiarito il tecnico nerazzurro - si sono allenati bene. Oggi Thuram ha un po' di febbre e non è riuscito ad allenarsi, speriamo che domani sia al 100% e a disposizione del gruppo". Oltre all'infortunato Lautaro Martinez, Chivu potrebbe dunque dover fare a meno di un altro titolare in attacco per una delle partite più importanti del finale di stagione.

Milan-Inter, Thuram salta il derby?

Con Lautaro infortunato e Thuram in dubbio, l'unica certezza di Chivu per l'attacco è Pio Esposito: "Pio ha la fortuna di avere al suo fianco compagni che gli trasmettono serenità. La sua bravura individuale - ha detto Chivu - è capire la realtà in cui si trova, la determinazione e la cultura del lavoro. Non a caso sta facendo una stagione veramente impressionante per un giovane che l'anno scorso giocava in Serie B. Gestire la pressione di essere attaccante dell'Inter, le voci fuori, gli fa onore perché ha i numeri dalla sua parte e sta facendo una stagione importante. Sono tutti bravi spalle alla porta. Pio non ha la velocità di Marcus o Bonny, ma è bravo a salire, a fare le sponde giuste, a riempire l'area. Lui è devastante in area, di testa ma anche di piede. E' furbo nonostante la giovane età. Ci godiamo le sue caratteristiche e siamo tutti molto contenti di quello che sta facendo in questo momento".

