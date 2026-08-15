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Milan-Manchester United, rissa sfiorata e rigore contestato in amichevole

Nervi tesi in Polonia

Il rigore di Bruno Fernandes - Ipa/Fotogramma
Il rigore di Bruno Fernandes - Ipa/Fotogramma
15 agosto 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos in Milan-Manchester United. Oggi, sabato 15 agosto, la squadra rossonera ha sfidato gli inglesi nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, fissato per il 22 agosto. In Polonia la partita però è stata fin da subito accesa, con animi tesi nei primi minuti e un contestato calcio di rigore concesso allo United verso il finale di parziale.

Il primo episodio arriva dopo soltanto un minuto. Un intervento difensivo piuttosto 'robusto' di Musah provoca la rabbia dello United, con Maguire che si scaglia contro il centrocampista rossonero. Gli animi si accendono e ne nasce una discussione che per poco non degenera in rissa, con l'arbitro Marciniak che deve intervenire per riportare la calma.

Un altro episodio arriva al 44'. De Winter interviene in area di rigore dopo un disastro difensivo di Pavlovic, rubando palla a un attaccante del Manchester United ma l'arbitro polacco indica il dischetto punendo il contrasto, piuttosto vigoroso, del difensore belga. Immediate le proteste rossonere, che circondano il direttore di gara, con le immagini che confemano una chiamata piuttosto 'generosa'. Ci pensa comunque il portiere Torriani a salvare il Milan, parando il rigore di Bruno Fernandes.

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