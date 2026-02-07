circle x black
Milano-Cortina, Bozzetti (Fond. Fiera Milano): "Orgoglio ed emozione per record Lollobrigida"

Giovanni Bozzetti
07 febbraio 2026 | 20.05
"L’oro e il record conquistati oggi da Francesca Lollobrigida nello speed skating sono un risultato straordinario per lo sport italiano e un’emozione profonda per tutti noi. A Francesca va il nostro più sentito plauso: la sua determinazione, il talento e la straordinaria dedizione con cui ha raggiunto questo traguardo rappresentano un esempio per i giovani e un motivo di orgoglio per l’intero Paese. Vedere questa impresa nella venue olimpica realizzata da Fondazione Fiera Milano nei padiglioni 13 e 15 di Fiera Milano dà ulteriore valore all’investimento che la Fondazione ha scelto di destinare alle Olimpiadi: un contributo concreto a un grande progetto internazionale e, soprattutto, un’eredità strutturale per la città. Questo traguardo è anche il frutto dell’impegno, della competenza e della dedizione delle tante persone — tecnici, progettisti, maestranze e collaboratori — che hanno lavorato con professionalità e passione per rendere possibile la realizzazione di questa venue olimpica: a loro va il nostro sincero plauso. Milano dimostra oggi di saper coniugare visione, capacità realizzativa e ambizione, consolidando il proprio ruolo tra le grandi capitali europee in grado di ospitare eventi di rilevanza globale". Lo dice il presidente della Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti.

Tag
Olimpiadi Speed Skating Record
