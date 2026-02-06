circle x black
Milano-Cortina: dal Papa al pattinaggio, J.D. Vance e la rivincita sulla superstizione

06 febbraio 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le metamorfosi. In due giorni J.D. Vance passa da presunto jettatore a talismano. Dal Vaticano al ghiaccio di Milano Cortina, 'panta rei'. Inizio della storia: poche ore prima della morte di papa Francesco. Una visita, una frase, “prego per la sua guarigione”, poco dopo la notizia che ha fatto il giro del mondo: la morte del Papa. Sui social il solito meccanismo: l'allusione, la battuta e infine la sentenza: "Porta sfiga".

Il cambiamento: ieri all’Ice Hockey Arena di Milano Rho il vicepresidente Usa entra in tribuna con la famiglia: la figlia più piccola in braccio, la moglie al fianco, gli altri due figli accanto. Passano pochi istanti e gli Stati Uniti segnano. Boato. Vance si alza in piedi, applaude, sorride. L’America prende ritmo, domina, chiude sul 5-1 contro la Repubblica Ceca. Dagli spalti parte il coro: “Usa, Usa, Usa”. Vance va via poco prima della fine.

Oggi la replica, stavolta per l'esordio del pattinaggio di figura: Vance con famiglia è stato visto sugli spalti della Milano Ice Skating Arena di Assago a fare il tifo per il team Usa, super favorito nella gara a squadre. Aspettative per ora non deluse: il duo a stelle e strisce Madison Chock ed Evan Bates ha incantato il Forum con la sua danza ritmica, piazzandosi in prima posizione con il punteggio record di 91,06 punti. Dopo il primo segmento il vice di Trump ha lasciato l'arena per l'incontro in Prefettura con Meloni. Sul ghiaccio è stata la volta delle coppie di artistico: il duo americano Ellie Kam e Donkey O'Shea si è piazzato in quinta posizione. Un risultato che ha comunque permesso agli Stati Uniti di rimanere alla vetta della classifica parziale.

La superstizione cambia padrone in fretta. Nel giro di 48 ore Vance passa dall’essere additato come quello che “porta sfiga al Papa” a uomo-fortuna della spedizione americana. Qualcuno giura: "E' perché va via prima". Qualcun altro azzarda: Magia del ghiaccio? La realtà: semplice superstizione. (di Andrea Persili e Alice Bellincioni)

