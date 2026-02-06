Sulle note della colonna sonora della serie tv dedicata alla prima donna avvocata d'Italia Lidia Poët, Lara Naki Gutmann ha incantato il forum piazzandosi terza e segnando il suo record stagionale oggi venerdì 6 febbraio a Milano-Cortina 2026 nella prima giornata del pattinaggio di figura.

Dopo le prime tre delle quattro prove di qualificazioni, l'Italia è così terza a 22 punti, dietro ai super favoriti Stati Uniti (25 punti) e solo un punto sotto la squadra giapponese, salita a 23 punti dopo il corto femminile. La pattinatrice Kaori Sakamoto sulle note di 'Con te partirò' - tributo all'Italia padrone di casa e a al tenore Andrea Bocelli che si esibirà questa sera alla cerimonia d'inaugurazione dei Giochi - ha registrato anche lei il suo record stagionale di 78,88 punti, staccando la statunitense Alysa Liu (74,9). L'atleta azzurra ha conquistato un punteggio di 71,62.

Chi è Lara Naki Gutmann

Nata a Trento il 6novembre 2002, si è avvicinata al pattinaggio di figura all'età di tre anni, essendosi innamorata di questo sport ammirando le piroette di Carolina Kostner ai Giochi di Torino 2006. Vincitrice per tre volte consecutive (dal 2021 al 2023) del titolo ai Campionati Italiani, nel novembre del 2024 è arrivata terza al Finlandia Trophy, suo primo podio in carriera sull'ISU Grand Prix.

Qualche mese dopo è stata convocata a Tokyo per il World Team Trophy, dove ha ottenuto uno storico terzo posto. A gennaio 2026 ha conquistato il bronzo agli Europei di Sheffield, riportando un'italiana sul podio continentale a otto anni di distanza dalla stessa Kostner (terza a Mosca 2018).

Formatasi anche nel mito della sudcoreana Yuna Kim, nel tempo libero si rilassa leggendo o andando al Lago di Garda per rigenerare la mente e staccare la spina. Si chiama 'Naki' per via di un amico ghanese (venuto a mancare prima della sua nascita) dei suoi genitori: un nome portafortuna che significa 'la primogenita'.