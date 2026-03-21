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Silvestri cade da guard rail, terribile incidente durante Milano-Sanremo - Video

La ciclista azzurra non ha perso conoscenza dopo l'impatto

La caduta di Silvestri - X
La caduta di Silvestri - X
21 marzo 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terribile incidente durante la Milano-Sanremo donne. Oggi, sabato 21 marzo, la ciclista azzurra Debora Silvestri è caduta oltre il guard rail con la propria bicicletta dopo aver sbattuto con le ruote contro altre atlete finite sull'asfalto lungo la discesa della Cipresa.

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Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre cicliste come la polacca Kasia Niewiadoma, la francese Margaux Vigie e la mauriziana Kim Le Court, ma la peggio l'ha avuta proprio Silvestri che fortunatamente però, stando alle prime notizie, non ha perso conoscenza, dopo che il 'volo' della ciclista azzurro ha fatto spaventare da subito tifosi e appassionati.

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milano sanremo milano sanremo silvestri incidente milano sanremo
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