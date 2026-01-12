circle x black
Milos Raonic si ritira dal tennis: "E' stato il mio amore e la mia ossessione"

"È giunto il momento. Sono stato la persona più fortunata ad aver potuto vivere e realizzare i miei sogni"

Milos Raonic si ritira dal tennis:
12 gennaio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex finalista di Wimbledon Milos Raonic ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Il 35enne canadese ha vinto otto titoli a livello professionistico nel corso della sua carriera e ha raggiunto una finale Slam nel 2016, quando è stato sconfitto da Andy Murray a Wimbledon. L'ultima apparizione a livello professionistico dell'ex numero tre del mondo risale alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove ha perso contro Dominik Koepfer al primo turno. "È giunto il momento, mi ritiro dal tennis. È un momento che sai che arriverà un giorno, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Questo è il momento in cui posso essere più pronto che mai", ha detto Raonic in un post su X. "Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per gran parte della mia vita. Sono stato la persona più fortunata ad aver potuto vivere e realizzare i miei sogni".

