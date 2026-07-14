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Milan, Modric vicino al rinnovo per un altro anno

In forte rialzo le chance di vedere il campione croato ancora in rossonero

Luka Modric - Ipa/Fotogramma
Luka Modric - Ipa/Fotogramma
14 luglio 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'esperienza in rossonero di Luka Modric è destinata a proseguire per un altro anno. Secondo quanto riporta Sky Sport il quarantenne centrocampista croato è vicino alla conferma in rossonero. Il club di Gerry Cardinale ha continuato a corteggiare l'ex pallone d'oro dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio e le chance di vederlo ancora in Italia aumentano giorno dopo giorno. Manca solo l'ultima conferma definitiva del centrocampista, che poi raggiungerebbe i compagni direttamente in Australia il 26 luglio.

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modric milan cardinale calciomercato luka modric
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