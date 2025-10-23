circle x black
Cerca nel sito
 

Modric, tutto... per non cantare: "Ha comprato un iPhone a ogni compagno"

Gimenez ha svelato un aneddoto sul centrocampista del Milan

Luka Modric - Ipa/Fotogramma
Luka Modric - Ipa/Fotogramma
23 ottobre 2025 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luka Modric non è un fan... del canto. Il centrocampista croato, arrivato al Milan in estate dopo essersi svincolato dal Real Madrid, in estate non si è sottoposto al classico rito che prevede ai nuovi arrivati di cantare di fronte a tutti una canzone a scelta. Pur di non farlo, Modric, che domani giocherà titolare in Milan-Pisa, ha 'convinto' i compagni in un modo piuttosto particolare

"Non appena è arrivato, ha regalato un nuovo iPhone a ogni giocatore. Siamo entrati nello spogliatoio e ognuno di noi ne aveva uno sul proprio posto", ha svelato Santiago GImenez, attaccante rossonero e compagno di squadra di Modric, durante una live su TikTok, "di solito quando sei nuovo, devi cantare davanti alla squadra... lui, per non farlo, ha scelto di comprarci un telefono a tutti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan modric milan modric gimenez regalo modric milan
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza