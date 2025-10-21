circle x black
Leao, due gol non bastano per Cassano: "Partita inguardabile"

L'ex attaccante ha attaccato ancora il portoghese

Antonio Cassano e Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
Antonio Cassano e Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
21 ottobre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonio Cassano attacca ancora Rafa Leao. Nonostante i due gol segnati dall'attaccante portoghese nella sfida contro la Fiorentina, che hanno permesso al Milan di vincere 2-1 e portarsi al primo posto in classifica a 16 punti, l'ex calciatore, tra le altre, proprio di rossoneri e Inter ha rincarato la dose contro quello che da tempo ormai è uno dei suoi bersagli preferiti.

"I giornalisti incompetenti danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juventus e 7,5 a Leao, che ha la stampa a favore, e ha fatto una partita inguardabile a parte i gol", ha detto Cassano a Viva El Futbol commentando Milan-Fiorentina, che poi ha cominciato anche a fare paragoni"Leao a Greenwood (ex attaccante del Manchester United ora al Marsiglia, ndr) non gli pulisce nemmeno il piede destro, che lui invece usa solo per calciare i rigori".

