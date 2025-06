Mondiale per club, per i bookie l'Inter favorita vede i quarti contro la Fluminense

Archiviato con successo il gruppo E dei gironi di qualificazione del Mondiale per Club, per l'Inter è già tempo di pensare agli ottavi di finale. I nerazzurri se la vedranno contro la Fluminense, mai affrontata finora in gare ufficiali. La squadra di Chivu parte favorita, come confermano i bookmaker e come riporta Agipronews: vale infatti 1,35 su Sisal il raggiungimento dei quarti di finale, contro 3,25 offerti per i brasiliani. Anche per quanto riguarda il risultato all'interno dei 90 minuti regolamentari, l'Inter è avanti, a quota 1,72 su Betflag, contro il segno <<2>> proposto a 5. Il pari, invece, è in lavagna a 3,55. Lautaro e compagni hanno chiuso da imbattuti il gruppo E con 5 gol fatti e 2 subiti in tre partite, mentre la Fluminense - anch'essa senza sconfitte ma arrivata dietro al Borussia Dortmund nel girone F - con 4 reti fatte e 2 subite: per la gara di lunedì alle 21 italiane comanda l'Under a 1,65 rispetto all'Over, dato a 2,10. Tra i risultati esatti, in pole l'1-0 Inter a 5,75, seguito dall'1-1 - che significherebbe tempi supplementari ed eventuali rigori - a 7 e dal 2-1 a 7,50.

Ed è proprio il capitano dell'Inter a essere il primo favorito tra i marcatori per trovare il gol - dopo quelli messo a segno contro il Monterrey e Urawa Reds - anche contro la Fluminense: una rete dell'argentino si gioca a 2,50. Al secondo posto, entrambi a 3, ci sono i fratelli Esposito, con il 19enne Pio che cerca il secondo gol consecutivo dopo quello siglato al River Plate. Nella Fluminense, vale 4,50 un centro di Cano, in cerca del primo acuto nella competizione.