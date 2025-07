Mondiale per Club, PSG e Real Madrid sfidano la Germania

Il Mondiale per Club è giunto ai quarti di finale e, le sfide in programma sabato sera, potrebbero tranquillamente valere un posto in semifinale anche in ottica Champions League. PSG-Bayern Monaco e Real Madrid-Borussia Dortmund infiammeranno appassionati e addetti ai lavori: la Germania è una delle due nazioni, l’altra è il Brasile con Palmeiras e Fluminense, ad aver portato due squadre tra le migliori otto del torneo. La sfida tra parigini e rossi di Baviera presenta molti aspetti interessanti con Dembélé e compagni che, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,25 contro il 3,00 dei ragazzi di Kompany mentre il pareggio si gioca a 3,60. Stessa quota per la gara che si prolunga ai supplementari mentre i calci di rigore sono offerti a 7,50. PSG favorito, a 1,65 per il passaggio turno rispetto al 2,25 del Bayern Monaco. Il No Goal, uscito in 5 dei 6 confronti più recenti, è in quota a 2,60 tanto che un risultato esatto di 2-0 è dato a 15 per i francesi mentre pagherebbe 21 volte la posta quello a favore dei tedeschi. PSG contro Bayern è anche sfida tra bomber: Ousmane Dembélé, a 2,40, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori affiancato da Harry Kane, principale terminale offensivo dei campioni di Germania.

Non mancheranno le emozioni neanche tra Real Madrid e Borussia Dortmund, alla sfida numero sfida numero 17 della loro storia. Blancos nettamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,65 contro il 5,00 dei tedeschi mentre il pareggio è dato a 4,00. Se i supplementari sono offerti alla stessa quota del pareggio, la soluzione ai calci di rigore si gioca a 8,50. Non cambia la musica per il passaggio turno: Real in semifinale del Mondiale per Club a 1,30, Borussia a 3,50. Numeri tutti di marca madrilena visto che i ragazzi di Xabi Alonso hanno una striscia aperta di 4 vittorie contro i gialloneri, i quali non battono i rivali da ben 11 anni. L’Over, a 1,50, si fa preferire all’Under, offerto a 2,50, ma, vista la posta in palio, non mancherà certo l’intensità: occhio quindi a una possibile espulsione, a 4,60, o a un intervento del VAR, in quota a 3,25. Tanti i protagonisti attesi: la Casa Blanca punta, neanche a dirlo, su Kylian Mbappé, primo marcatore a 4,00, e sul grande ex, Jude Bellingham, gol o assist a 2,25. Il Borussia ha in Serhou Guirassy, a segno a 3,00, il suo bomber principe. Al suo fianco potrebbe agire Karim Adeyemi, 12 gol e 11 assist nella scorsa stagione: una rete o un passaggio vincente dell’esterno tedesco è data a 3,25.