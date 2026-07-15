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Mondiali 2026, Inghilterra–Argentina: sfida incerta ma Kane & Co leggermente favoriti﻿

- (foto di repetorio)
- (foto di repetorio)
15 luglio 2026 | 13.48
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

L’Inghilterra va a caccia di una vittoria nel campionato mondiale che manca da 60 anni, l’Argentina di uno storico bis in due edizioni consecutive. C’è grande attesa per la seconda semifinale del Mondiale tra la nazionale di Tuchel e quella di Scaloni, una sfida che rievoca quella iconica di 40 anni fa in cui fu protagonista Maradona, prima con la famigerata 'mano de Dios' e poi con il cosiddetto gol del secolo, segnato partendo da metà campo. La rivalità tra le due nazionali non si è mai spenta, ecco perché il match si preannuncia ricco di significati e anche piuttosto incerto. Per gli esperti di Sisal saranno 90 minuti in equilibrio con l’Inghilterra favorita a 2,70 contro il 3,00 dell’Albiceleste e il 2,90 del pareggio. Incerto anche l’esito su chi conquisterà la finalissima, con gli inglesi avanti a 1,80 e gli argentini a 2,00. Nonostante l’esito sia in bilico, sembra difficile l’ipotesi che la seconda finalista si decida ai calci di rigore, proposti a 5,00. L'Inghilterra ha sempre segnato almeno due reti nelle ultime quattro partite consecutive, supplementari compresi, l’Argentina non ha mai mancato l’appuntamento con il gol in questo Mondiale, ecco perché è plausibile che entrambe segnino, idea a 1,80.

Dici Inghilterra – Argentina e subito pensi a Kane e Messi, grandi protagonisti di questo Mondiale: sei gol per l’inglese, 8 per l’argentino, capocannoniere del torneo insieme a Mbappé, su Sisal.it entrambi sono dati marcatori a 2,40. Ma non ci sono solo loro tra gli artefici dei successi delle due squadre. Jude Bellingham, protagonista con una doppietta è stato il trascinatore degli inglesi contro la Norvegia, mentre Julian Alvarez, con il gol ai supplementari contro la Svizzera, ha regalato la qualificazione ai suoi: nella sfida del gol tra i due comanda l’argentino a 4,50 contro il 5,50 dell’inglese, anche se l’esito più probabile è il pareggio tra i due, a 1,50. Sarà una semifinale ricca di tensione e pressioni, ecco perché non è da escludere un’espulsione, a 5,00 mentre l’eventualità di un rigore + espulsione è a 12,00. Nella classifica finale degli esperti Sisal, l’Argentina occupa l’ultima posizione con il bis della vittoria mondiale a 5,50, l’Inghilterra la precede a 4,50 alla pari con la Spagna, mentre la Francia è la favorita da sempre, con il trionfo a 2,40.

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Mondiali 2026 Inghilterra Argentina Sfida incerta Kane & Co Favoriti
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