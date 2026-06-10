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Mondiali 2026, Infantino: "Tutti i giocatori in campo per l'inno, è un'idea di Del Piero"

Il presidente della Fifa: "Alex mi ha suggerito la novità, l'idea è piaciuta a tutti"

Gianni Infantino - (Afp)
Gianni Infantino - (Afp)
10 giugno 2026 | 22.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tutti i 26 giocatori di una nazionale saranno in campo per l'inno nazionale. E' un'idea di Alessandro Del Piero". Gianni Infantino, presidente della Fifa, svela la novità 'made in Italy' che caratterizzerà i Mondiali 2026, al via domani. Il torneo in programma in Usa, Messico e Canada proporrà un nuovo cerimoniale pre-partita. Ad ascoltare in campo l'inno nazionale non saranno solo i 22 titolari: tutta la rosa sarà sul terreno di gioco, accompagnata da un'enorme bandiera.

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"Vogliamo sempre fare qualcosa di nuovo, non si tratta in questo caso di un'idea legata al business. Tutto è nato da una conversazione con Alessandro Del Piero. Qualche mese fa mi ha detto: 'Perché non fate entrare tutti i giocatori in campo per l'inno? Facciamo tutti parte della stessa squadra'. Non so se me l'ha detto perché ha realizzato un gol storico, contro la Germania ai Mondiali 2006, partendo dalla panchina... Mi è sembrata un'idea interessante, l'abbiamo proposta a giocatori e allenatori: tutti si sono detti favorevoli. Nel calcio di oggi abbiamo 11 titolari, ci sono 5 o 6 sostituizioni. Ma tutta la rosa può scendere in campo, è positivo che tutti i calciatori possano vivere il momento dell'inno", dice Infantino.

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