Amici e parenti dicevano da qualche anno alla modella russa Anastasia Kostromitina che somigliava all'attaccante norvegese Erling Haaland, ma è stato solo quando lui è diventato la superstar dei Mondiali che ha deciso di condividere le immagini online. All'inizio di questo mese, infatti, la modella ha pubblicato un video su Instagram in cui evidenziava la somiglianza con Haaland, sia nell'aspetto che nell'imitazione di alcuni dei suoi ormai caratteristici gesti e delle sue espressioni facciali distintive. Il video è diventato virale in breve tempo, raggiungendo 6,4 milioni di like. "All'inizio non capivo nemmeno cosa stesse succedendo, mi sembrava un sogno", ha detto Kostromitina all'Afp a Mosca, aggiungendo di "non essersi mai aspettata" che il video diventasse così virale. "Ma ne sono comunque felice", ha aggiunto la ventiquattrenne. Haaland, 25 anni, è stata la star dei social media durante i Mondiali, con il giocatore del Manchester City che ora conta 68,8 milioni di follower sui social.

Haaland ha brillato nel torneo segnando sette gol, tra cui una doppietta contro il Brasile negli ottavi di finale, contribuendo al raggiungimento dei quarti da parte della Norvegia, sconfitta per 2-1 dall'Inghilterra. Kostromitina ha avuto sentimenti contrastanti quando le è stato detto per la prima volta che somigliava all'imponente calciatore, ma ora ha accettato la cosa. "All'inizio, a dire il vero, non capivo nemmeno come potessi assomigliare a un calciatore. Ma poi ho iniziato a prenderla con umorismo e ora non ho alcun problema".

Naturalmente, tifava per la Norvegia ai Mondiali ed era dispiaciuta per la sconfitta. "Facevo davvero il tifo per loro ed ero con il fiato sospeso", ha detto a proposito dell'ultima partita del torneo. La Russia è stata in gran parte esclusa dallo sport internazionale dall'offensiva in Ucraina del 2022 e non ha partecipato ai Mondiali. Kostromiti

na, rappresentato dall'agenzia Motion Model Management di Mosca, sperava che Haaland "vedesse il mio video e magari si facesse anche una risata".