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Mondiali 2026, Sisal: finale destinata a entrare nella storia

Ma per gli esperti la Spagna è favorita

pallone ufficiale Mondiali 2026 - (Fotogramma/Ipa)
pallone ufficiale Mondiali 2026 - (Fotogramma/Ipa)
17 luglio 2026 | 14.20
Massimo Germinario
LETTURA: 2 minuti

Ci sono Finali che assegnano semplicemente una Coppa e poi ci sono “finali” che segnano un'epoca. Quella dei Mondiali 2026 promette di essere entrambe le cose: tra poco più di 48 ore al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina scenderanno in campo per quello che, oltre a essere l’ultimo dei 104 incontri della prima FIFA World Cup XXL, sarà un evento senza precedenti nella storia del calcio. Gli esperti Sisal hanno analizzato lo scenario, calcistico e non, per pronosticare ciò che potrebbe accadere e il perché questa sarà una Finale impossibile da dimenticare.

La serata di domenica è destinata a riscrivere gli standard dello sport globale, con un programma pensato proprio per far diventare la Finale della Coppa del Mondo l'evento sportivo per eccellenza: il più seguito, il più atteso, il più postato sui social. I presupposti perché ciò accada non mancano. A partire dal prezzo dei biglietti, il più caro nella storia dei Mondiali stimato tra i 5.900 e oltre 38.000 dollari; alla cerimonia di apertura che avrà tra i suoi protagonisti anche Laura Pausini, fino al primo Halftime Show della storia del Calcio globale. Un momento dedicato alla grande musica, destinato ad allungare la pausa ben oltre i tradizionali 15 minuti e a superare perfino il precedente record dei 24 minuti registrato durante la finale del Mondiale per Club 2025, disputata proprio al MetLife Stadium. Tutto questo potrebbe contribuire a portare ancora più in alto i numeri televisivi raggiunti dal Mondiale: su Sisal.it la possibilità che lo share di Rai 1 superi il 64.49% è offerta 1,85, mentre meno probabile che la Finale superi il record di Qatar 2022, ipotesi a 4,00.

Non c’è solo l’Halftime Show. Questo Mondiale è stato il primo giocato da 48 Nazioni, con un calendario di 104 partite distribuite in 3 Paesi diversi, tra cui il Messico, l’unico ad aver ospitato tre Coppe del Mondo nella storia. Domenica questo elenco si completerà con la prima finale che vedrà fronteggiarsi Spagna e Argentina: un incontro destinato a segnare la storia del calcio il cui esito potrebbe non essere così scontato. Al momento nei pronostici degli esperti Sisal, infatti, la possibilità di veder trionfare la Roja è data a 1,65. La Spagna sarebbe, quindi, la favorita sull’Argentina che, però, a quota 2,30, non vede del tutto esclusa la possibilità di bissare il successo del 2022. Che la partita si chiuda con un altro ribaltone Albiceleste? Secondo gli esperti Sisal, è un’eventualità difficile, proposta a 8.,75. Qualunque sia il “finale”, domenica 19 luglio sarà una data che rimarrà nella memoria collettiva. Un momento che segna un “passaggio di consegne” tra due generazioni: da un lato Leo Messi, la Pulce di Rosario, in lizza come Miglior Giocatore del Torneo – opzione data a 1,10; dall’altro Lamine Yamal, il “Diavolo di Rocafonda”, da molti indicato come suo erede, in vetta ai pronostici come Miglior Giovane del Mondiale a 1,44.

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Mondiali 2026 Spagna Argentina MetLife Stadium Halftime Show Calcio globale
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