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Gioca l'Argentina, spunta... Shakira: il commento 'a sorpresa' di Adani - Video

Il commento del telecronista Rai è diventato virale

Lele Adani - IPA
Lele Adani - IPA
04 luglio 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lele Adani show ai Mondiali 2026. L'opinionista e telecronista della Rai torna a far parlare di sé per un episodio diventente. Durante la telecronaca di Argentina-Capo Verde, partita dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo poi vinta dall'Albiceleste ai supplementari, il telecronista Alberto Rimedio ha commentato così la presenza di Shakira in tribuna: "Ecco Shakira, sta seguendo molte partite di questo campionato del mondo".

La risposta di Adani, 'spalla' di Rimedio in telecronaca, non si è fatta attendere: "Che aura magica che ha Shakira" ha detto l'ex difensore.

E ancora, ha continuato Adani: "Che livello, madre mia". Un piccolo momento di colore durante una partita che fin

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Adani Lele Adani Adani Shakira Mondiali
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