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Mondiali, Algeria-Austria 3-3: 'biscotto' al fotofinish e Iran eliminato

Il pareggio, con il 3-3 definitivo al 96', 'salva' l'Austria e esclude l'Iran dalle 8 migliori terze

Una fase di Algeria-Austria - (Fotogramma)
Una fase di Algeria-Austria - (Fotogramma)
28 giugno 2026 | 06.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Algeria e Austria pareggiano per 3-3 nel match della terza giornata del Gruppo J e con 4 punti si qualificano entrambe ai sedicesimi. L'Austria è seconda per differenza reti. Il risultato elimina l'Iran, esclusa dalle 8 migliori terze promosse alla fase successiva.

Fotofinish

Il match si decide di fatto negli ultimissimi minuti, con la doppia fiammata in pieno recupero dopo una lunghissima fase di 'sonno' che provoca i fischi del pubblico di Kansas City. Al 93', Mahrez riceve l'imbucata di Aouar e insacca per il 3-2 con condannerebbe l'Austria all'eliminazione. Il pareggio provvidenziale arriva al 96' con il neoentrato Kalajdzic, a segno di testa grazie anche alla libertà concessa dalla generosa difesa algerina. Le due reti in extremis rianimano una partita spenta dalle due squadre al 60' dopo il doppio botta e risposta.

Austria avanti al 27' con Arnautovic, che sfrutta l'assist di Alaba: 1-0. Replica algerina al 45' con ﻿Belghali, che gestisce il pallone con la suola e spara di sinistro: 1-1. Nella ripresa, Sabitzer riporta avanti i biancorossi piombando sul cross di Laimer: 2-1 al 55'. Il nuovo vantaggio dura appena 5 minuti perché al 60' Mahrez firma il 2-2 con un destro perfetto dopo la pregevole iniziativa di Aouar. La coppia si rimette al lavoro al 92' per il provvisorio 3-2. L'Austria rischia di finire fuori dai Mondiali ma al fotofinish trova la capocciata vincente di Kalajdzic: biancorossi avanti, Iran a casa.

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