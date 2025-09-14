circle x black
Mondiali atletica, terza giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara

Da Simonelli a Furlani e Fantini, tutti gli italiani da seguire

Mattia Furlani - Afp

14 settembre 2025 | 22.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terza giornata ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Dopo le tre medaglie azzurre della prima giornata di gare e le delusioni incassate nella seconda, con le cocenti eliminazioni di Gian Marco Tamberi e Marcell Jacobs, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. Da Lorenzo Simonelli a Mattia Furlani passando per Sara Fantini, in finale nel lancio del martello. Ecco il programma delle gare di lunedì 15 settembre e dove vedere gli italiani in tv.

Mondiali atletica, il programma

Ecco gli azzurri in gara lunedì 15 settembre, ai Mondiali di atletica:

00.30 Maratona maschile: Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli, Yeman Crippa

02.00 Lancio del martello maschile, qualificazioni: Giorgio Olivieri

02.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

04.20 400 ostacoli femminili, batterie: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

12.35 400 ostacoli maschili, batterie: Alessandro Sibilio

12.40 Salto in lungo maschile, qualificazioni: Mattia Furlani

13.23 110 ostacoli maschili, batterie: Lorenzo Simonelli

14.00 Lancio del martello femminile, finale: Sara Fantini

14.06 100 ostacoli femminili, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro

14.30 1500 metri maschili, semifinali: Pietro Arese, Federico Riva

15.20 100 ostacoli femminili, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro

Mondiali atletica, dove vederli in tv

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratis, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

