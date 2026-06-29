Continuano i sedicesimi dei Mondiali 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, tornano in campo le big Brasile e Germania. Per la Selecao di Carlo Ancelotti l'ostacolo verso gli ottavi sarà il Giappone, mentre la nazionale di Julian Nagelsmann se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte tra oggi e domani, martedì 30 giugno, ci sarà poi la super sfida tra Olanda e Marocco. Ecco orario delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Mondiali, partite oggi

Ecco le partite di oggi e dei prossimi giorni, valide per i sedicesimi dei Mondiali:

Lunedì 29 giugno

Ore 19:00 – Brasile-Giappone (Houston Stadium) Rai e Dazn

Ore 22:30 – Germania-Paraguay (Boston Stadium) Dazn

Martedì 30 giugno

Ore 03:00 – Olanda-Marocco (Monterrey Stadium) Dazn

Ore 19:00 – Costa d'Avorio-Norvegia (Dallas Stadium) Dazn

Ore 23:00 – Francia-Svezia (New York/New Jersey Stadium) Rai e Dazn

Mercoledì 1° luglio

Ore 03:00 – Messico-Ecuador (Mexico City Stadium) Dazn

Ore 18:00 – Inghilterra-Repubblica democratica del Congo (Atlanta Stadium) Dazn

Ore 22:00 – Belgio-Senegal (Seattle Stadium) Rai e Dazn

Giovedì 2 luglio

Ore 02:00 – Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina (San Francisco Bay Area Stadium) Dazn

Ore 21:00 – Spagna-Austria (Los Angeles Stadium) Rai e Dazn

Venerdì 3 luglio

Ore 01:00 – Portogallo-Croazia (Toronto Stadium) Dazn

Ore 05:00 – Svizzera-Algeria (BC Place, Vancouver) Dazn

Ore 20:00 – Australia-Egitto (Dallas Stadium) Rai e Dazn

Sabato 4 luglio

Ore 00:00 – Argentina-Capo Verde (Miami Stadium) Dazn

Ore 03:30 – Colombia-Ghana (Kansas City Stadium) Dazn

Mondiali, dove vedere partite oggi

I sedicesimi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.