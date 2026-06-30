Oggi, martedì 30 giugno, scendono in campo Costa d'Avorio e Norvegia ad Arlington, vicino Dallas in Texas, in un match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Gli scandinavi hanno chiuso al secondo posto il gruppo I alle spalle della Francia, mentre la nazionale africana è arrivata seconda nel girone E dopo la Germania.

Costa d'Avorio-Norvegia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Costa d'Avorio-Norvegia, in campo stasera alle 19 italiane:

COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Y. Fofana; G. Konan, O. Kossounou, O. Diomande, G. Doué; I. Sangaré, C. Inao Oulaï; Y. Diomande, F. Kessié, Amad Diallo; N. Pépé. Ct: Emerse Faé.

NORVEGIA (4-3-3): Ø. Nyland; D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson; S. Berge, F. Aursnes, M. Ødegaard; A. Nusa, A. Sørloth, E. Haaland. Ct: Ståle Solbakken.

Costa d'Avorio-Norvegia, dove vederla in tv

La partita Costa d'Avorio-Norvegia sarà trasmessa in diretta su Dazn e sull'App di Dazn.