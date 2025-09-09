circle x black
Mondiali, Italia di Gattuso tiene vive le speranze di qualificazione, ma per il primo posto resta ancora favorita la Norvegia

09 settembre 2025 | 14.13
Redazione Adnkronos
L’arrivo di Gattuso in Nazionale sembra aver dato nuova linfa agli Azzurri: due vittorie spettacolari in due partite, con dieci reti segnate e quattro subite, che tengono vive le speranze di qualificazione ai prossimi Mondiali, anche se la strada verso l’America è ancora lunga. Nel Gruppo I infatti, il primo posto è occupato dalla Norvegia ma l’Italia, al termine di questi due match, ha ottenuto il miglior risultato possibile: ora è seconda a quota 9 punti, gli stessi di Israele, che ha giocato una partita in più. A pesare in classifica è però la differenza reti a favore: +5 quella dell’Italia, +4 quella degli avversari, un vantaggio importante nella corsa ai playoff. La Nazionale di Gattuso ha messo nel mirino la Norvegia capolista, distante 3 punti con ancora 4 sfide da giocare, compreso lo scontro diretto che gli Azzurri disputeranno in casa nell’ultima giornata. Lo scenario ideale sarebbe vincerle tutte e sperare contemporaneamente in un passo falso dei norvegesi, così da staccare il pass al Mondiale senza dover passare per gli spareggi.

Uno scenario che si prospetta difficile per gli esperti di Sisal, che ancora favoriscono la Norvegia per la vittoria del girone, a 1,40. Gli Azzurri sono però nettamente avanti nella corsa al secondo posto, la possibilità di giocare i playoff è infatti a 2,75 con le speranze di Israele, attualmente alla pari in classifica con gli Azzurri, che salgono a 300,00. Nessuna chance invece per Estonia e Moldova, entrambe a 1.000.

