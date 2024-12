A conquistarlo il quartetto composto da Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e per ultima, decisiva nel suo sprint finale, Sara Curtis

Arriva il primo oro per l'Italia ai Mondiali in vasca corta di Budapest, giunti alla quarta giornata. A conquistarlo il quartetto della staffetta mista sui 50 metri stile libero, composto da Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e per ultima, decisiva nel suo sprint finale, Sara Curtis .