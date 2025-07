Tornano in vasca Martinenghi e Ceccon, dopo l'argento e il bronzo conquistati nei 100 rana e nei 50 delfino

I Mondiali di nuoto di Singapore continuano a regalare spettacolo. Domani, martedì 29 luglio, terzo giorno di gare in vasca con diversi azzurri impegnati. Occhi puntati sulla finale dei 100 dorso con il campione olimpico Thomas Ceccon a caccia dell'oro e sulla finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella. Ecco il programma del 29 luglio e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali di Singapore, con gli orari italiani.

Mondiali Singapore, azzurri in gara 29 luglio

Ecco gli italiani in gara oggi, martedì 29 luglio, ai Mondiali di Singapore:

Ore 3:02, eventuale finale ore 9:32 Elisa Pizzini, Chiara Pellacani - Trampolino 3 m sincro femminile

Ore 4:02 Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi - batterie 50 rana maschili

Ore 4:26 Bianca Nannucci - batterie 200 stile libero femminili

Ore 4:47 Federico Burdisso, Alberto Razzetti - batterie 200 farfalla maschili

Ore 5:05 Luca De Tullio - batterie 800 stile libero

Ore 6:02, eventuale finale ore 11:32 Simone Conte, Riccardo Giovannini - Piattaforma 10 m sincro maschile

Ore 13:02 Carlos D'Ambrosio - FINALE 200 stile libero maschili ore 13:02

Ore 13:11 Simona Quadarella - FINALE 1500 stile libero femminili ore 13:11

Ore 13:56 Thomas Ceccon - FINALE 100 dorso maschili ore 13:56

Ore 14:38 Anita Bottazzo - FINALE 100 rana femminili ore 14:38

Mondiali Singapore, dove vedere italiani 29 luglio

Le gare di domani martedì 29 luglio ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare visibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.