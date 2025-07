I Mondiali di nuoto di Singapore continuano a regalare spettacolo. Domani, mercoledì 30 luglio, quarto giorno di gare in vasca con diversi azzurri impegnati. Occhi puntati sulla finale dei 200 farfalla maschili, con Federico Burdisso e Alberto Razzetti a caccia di una medaglia. In gara anche Simone Cerasuolo, pronto a stupire nella finale dei 50 rana. Ecco il programma del 30 luglio e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali di Singapore, con gli orari italiani.

Mondiali nuoto, azzurri in gara 30 luglio

Ecco il programma degli azzurri impegnati domani, mercoledì 30 luglio, ai Mondiali di nuoto di Singapore:

Ore 4:02 - Sarah Jodoin di Maria, Piattaforma 10 m femminile

Ore 4:22, ore 13:26 eventuali semifinali - Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo , semifinali 100 stile libero maschili

Ore 5 - Massimiliano Matteazzi, Alberto Razzetti, batterie 200 misti maschili

Ore 5:36, ore 14:41 eventuale finale - Italia 4x100 misti mista

11:02 - Chiara Pellacani, Matteo Santoro, finale trampolino 3 m misto

13:54 - Federico Burdisso, Alberto Razzetti, finale 200 farfalla maschili

13:59 - Simone Cerasuolo, finale 50 rana maschili

Mondiali nuoto, dove vedere azzurri 30 luglio

Le gare di domani mercoledì 30 luglio ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.