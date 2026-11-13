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Mondiali 'privatizzati', Infantino dovrà svelare le carte della trattativa segreta

La giudice del distretto sud di New York Jeannette Vargas ha respinto il tentativo della federazione di impedire l’accesso ai documenti dell’accordo con Thrive

Gianni Infantino - IPA
Gianni Infantino - IPA
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13 novembre 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
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Tutta la verità. Nient'altro che la verità. La Fifa e Gianni Infantino, adesso, dovranno chiarirla. Al centro del dibattito c'è la tentata privatizzazione dei prossimi Mondiali di calcio, dopo il grande successo economico dell'ultimo torneo giocato tra Canada, Messico e Stati Uniti in estate. In seguito alle mille critiche, con conseguente retromarcia del numero uno del calcio mondiale, la giudice del distretto sud di New York Jeannette Vargas ha respinto il tentativo della federazione di impedire l’accesso ai documenti dell’accordo con Thrive, la società di Joshua Kushner (fratello del genero di Donald Trump Jared Kushner).

Infantino-Fifa e Mondiali 'privatizzati', cos'è successo

A chiedere le carte era stata l’Uefa, intenzionata a valutarne il contenuto anche in vista di un’eventuale denuncia penale contro il presidente della Fifa Infantino. La giudice ha stabilito ora che "le parti statunitensi della Fifa non hanno alcun interesse diretto, sostanziale e legalmente tutelabile nell’oggetto di questa richiesta". Tradotto, le carte dovranno diventare pubbliche.

Al centro della vicenda c’è il piano segreto Fifa Forward Enterprise: un investimento da 4,2 miliardi di dollari in cambio di una partecipazione permanente superiore al 20% nella società incaricata di gestire i tornei Fifa, Mondiale compreso. I documenti (fin qui riservati) potrebbero far luce ora su un'operazione che ha sollevato pesanti interrogativi (e polemiche) sulla gestione del calcio mondiale. E avere conseguenze, soprattutto in vista delle elezioni di marzo.

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