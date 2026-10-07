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Turchia, Montella al capolinea: dal flop al primo turno del Mondiale ai 4 Ko in Nations League

Il tecnico napoletano vicino all'esonero

Vincenzo Montella - Ipa/Fotogramma
Vincenzo Montella - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2026 | 12.08
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Sull'avventura di Vincenzo Montella alla guida della Turchia stanno per scorrere i titoli di coda. L’amarezza per l'eliminazione al girone nel Mondiale pesava già come un macigno sul bilancio del tecnico napoletano, ma il colpo di grazia al suo mandato è arrivato con un cammino disastroso in Nations League. Una striscia di quattro sconfitte consecutive ha incrinato in maniera definitiva il rapporto con i vertici della Federcalcio turca (Tff), spingendo la federazione a un vertice d'urgenza per formalizzare l'addio.

L'entusiasmo dei primi tempi ha lasciato il posto a una profonda crisi d'identità e di risultati. La precoce uscita di scena dalla rassegna iridata prima e le quattro imbarcate subite nella competizione europea poi hanno certificato l'incapacità della squadra di reagire nei momenti chiave. Con la piazza in rivolta e la fiducia ai minimi storici, la Tff sta definendo i dettagli della risoluzione contrattuale prima di affidare la selezione a un nuovo profilo. Quella con l'Italia al Dall'Ara di Bologna è stata l'ultima partita di Montella alla guida della nazionale turca.

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montella turchia montella verso l'esonero Tff
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