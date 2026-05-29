Torna in campo la Serie B con l'ultima partita della stagione. Oggi, venerdì 29 maggio, si gioca la semifinale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro, che deciderà l'ultima squadra qualificata nella massima serie. I biancorossi sono i favoriti, dopo il successo per 2-0 all'andata (firmato dalle reti di Hernani e Caso), anche alla luce del terzo posto nella regular season (che dà un vantaggio in caso di parità complessiva tra le due partite). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Monza-Catanzaro, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Monza-Catanzaro, in campo stasera alle 20:

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani

Monza-Catanzaro, dove vederla

Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in co-esclusiva su Amazon Prime Video (attraverso la piattaforma LaB Channel e su Sky (canali 201 e 254). La finale playoff sarà visibile anche chiaro su TV8 e in streaming sull'app di Dazn, Amazon Prime Video e NOW.