circle x black
Cerca nel sito
 

Serie B, oggi finale Monza-Catanzaro: orario, probabili formazioni e dove vederla

Si torna in campo dopo il 2-0 dei biancorossi all'andata

Alberto Aquilani - IPA
Alberto Aquilani - IPA
29 maggio 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie B con l'ultima partita della stagione. Oggi, venerdì 29 maggio, si gioca la semifinale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro, che deciderà l'ultima squadra qualificata nella massima serie. I biancorossi sono i favoriti, dopo il successo per 2-0 all'andata (firmato dalle reti di Hernani e Caso), anche alla luce del terzo posto nella regular season (che dà un vantaggio in caso di parità complessiva tra le due partite). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

CTA

Monza-Catanzaro, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Monza-Catanzaro, in campo stasera alle 20: 

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani

Monza-Catanzaro, dove vederla

Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in co-esclusiva su Amazon Prime Video (attraverso la piattaforma LaB Channel e su Sky (canali 201 e 254). La finale playoff sarà visibile anche chiaro su TV8 e in streaming sull'app di Dazn, Amazon Prime Video e NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie B Catanzaro Monza Monza Catanzaro oggi
Vedi anche
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video
News to go
Sciopero generale 29 maggio, ecco chi si ferma
Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Il punto - Videonews
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza