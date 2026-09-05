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Gp Monza, Leclerc 'risponde' a Hamilton: l'arrivo in 500 al Gran Premio d'Italia - Video

Il pilota monegasco ha sorpreso i tifosi presenti all'Autodromo nel giorno delle qualifiche

Charles Leclerc - IPA
Charles Leclerc - IPA
05 settembre 2026 | 13.04
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Un simpatico (e virtuale) 'botta e risposta' tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc al Gran Premio d'Italia di Formula 1 oggi, sabato 5 settembre. Nel giorno delle qualifiche, il pilota monegasco della Ferrari si è presentato all'Autodromo di Monza in... Cinquecento, accolto dagli applausi dei tifosi. Charles è arrivato insieme alla moglie Alexandra Saint Mleux a bordo della vettura d'epoca nera, personalizzata con la bandiera di Monaco.

E ha fatto così anche lui un arrivo 'da poster' al Gran Premio di Monza, replicando a quanto fatto giovedì da Lewis Hamilton, presentatosi al circuito a bordo della sua iconica F40. Un ingresso da star, destinato a diventare virale. In mattinata, piloti in pista per la terza sessione di libere. Nel pomeriggio, alle 16, l'assalto alla pole position.

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