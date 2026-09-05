Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 5 settembre, tocca alla terza sessione di libere e alle qualifiche del Gp di Monza, che stabiliranno la pole position nel 'Tempio della velocità'. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con grandi aspettative per la nuova power unit montata dalle Rosse. Ieri, nelle seconde libere, il più veloce in pista è stato il pilota della Mercedes George Russell, proprio davanti a Leclerc. Terzo tempo per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel Gran Premio d'Italia scatterà però dall'ultima posizione a causa di una penalità. Ecco gli orari, il programma e dove vedere gli appuntamenti di giornata del Gp di Monza.

Gp Monza, orari e programma oggi

Ecco il programma di oggi, sabato 5 settembre, del Gran Premio d'Italia:

Ore 12.30: Prove Libere 3

Ore 16: Qualifiche

Gp Monza, dove vedere qualifiche

Il Gp di Monza verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (per quanto riguarda qualifiche e gara). Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d'Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it (sempre qualifiche e gara).