circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Monza, oggi terze libere e qualifiche del Gran Premio d'Italia: orario e dove vederle in chiaro

Si riparte dal dominio di George Russell nella seconda sessione di prove libere

Charles Leclerc - IPA
Charles Leclerc - IPA
05 settembre 2026 | 06.40
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 5 settembre, tocca alla terza sessione di libere e alle qualifiche del Gp di Monza, che stabiliranno la pole position nel 'Tempio della velocità'. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con grandi aspettative per la nuova power unit montata dalle Rosse. Ieri, nelle seconde libere, il più veloce in pista è stato il pilota della Mercedes George Russell, proprio davanti a Leclerc. Terzo tempo per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel Gran Premio d'Italia scatterà però dall'ultima posizione a causa di una penalità. Ecco gli orari, il programma e dove vedere gli appuntamenti di giornata del Gp di Monza.

Gp Monza, orari e programma oggi

Ecco il programma di oggi, sabato 5 settembre, del Gran Premio d'Italia:

Ore 12.30: Prove Libere 3

Ore 16: Qualifiche

Gp Monza, dove vedere qualifiche

Il Gp di Monza verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (per quanto riguarda qualifiche e gara). Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d'Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it (sempre qualifiche e gara).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Formula 1 Gp Monza qualifiche Gp Monza Gp Monza oggi
Vedi anche
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video
Crosetto a Bari per la festa di Fdi: "Quando ho fondato il partito mi aspettavo tutto questo" - Video
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza