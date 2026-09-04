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Gp Monza, Russell davanti a Leclerc nella seconda sessione di libere

Il pilota della Mercedes è il più veloce in pista, poi la Ferrari del monegasco

George Russell - IPA
George Russell - IPA
04 settembre 2026 | 17.18
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

È George Russell, con la sua Mercedes, il pilota più veloce nelle seconde libere del Gp di Monza oggi, venerdì 4 settembre. Il pilota inglese chiude la sessione pomeridiana in 1:22.559, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (+0.120) e al compagno di squadra Kimi Antonelli (+0.141, che nella gara di domenica scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità per aver sostituito la power unit per la quinta volta in stagione). Quarto Lando Norris, poi Lewis Hamilton con l'altra Rossa. Si torna in pista domani alle 12:30 per l'ultima sessione di libere, nel pomeriggio le qualifiche.

Gp Monza, com'è andata la Ferrari

Nel complesso, buoni segnali dalla Ferrari nella prima giornata in pista del Gran Premio d'Italia. In mattinata, Charles Leclerc e Lewis Hamilton avevano dominato la prima sessione: il monegasco era stato il più veloce sul circuito con il suo 1:23:008, staccando l'inglese di 0.173.

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Gp Monza Formula 1 libere Monza Gran Premio Italia
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