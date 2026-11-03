circle x black
Cerca nel sito
 

Morte De Miguel, aperta indagine con ipotesi omicidio colposo: cosa rischia il portiere Owono

Le possibili ripercussioni della vicenda si dividono tra il piano sportivo e quello penale, con alcuni rischi per l'estremo difensore

Il portiere Owono - IPA
Il portiere Owono - IPA
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quali saranno le conseguenze per Jesus Owono dopo la morte di Jesus De Miguel oggi, martedì 3 novembre? È questa la domanda che accompagna l'indagine avviata dalla polizia spagnola sul caso del calciatore spagnolo del Tenerife, deceduto dopo il violento scontro di gioco con il portiere dell'Andorra. Le possibili ripercussioni si dividono tra il piano sportivo e quello penale, con alcuni rischi per l'estremo difensore.

Morte De Miguel, cosa rischia Owono

Sul primo fronte, Owono potrebbe andare incontro a una squalifica pesante, compresa tra le otto e le dodici giornate. Molto meno scontato, invece, un eventuale procedimento giudiziario. L'inchiesta, che prende in considerazione l'ipotesi di omicidio colposo, è sotto supervisione giudiziaria, ma non è detto che si arrivi a un'imputazione.

Il caso

Jose Luis Sanchez-Jauregui, procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, in un'intervista all'agenzia Efe ha definito "molto difficile l'apertura di un procedimento penale". Il magistrato ha ricordato come, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema spagnola, le lesioni provocate durante una competizione sportiva non siano generalmente punibili, a meno che non si verifichi un'aggressione ai danni di un altro giocatore a gioco fermo. Per chiarire la posizione del portiere sarà quindi necessario attendere il referto arbitrale e la valutazione del Comitato di disciplina sportiva. Spetterà a quest'ultimo stabilire se l'intervento possa essere considerato gioco pericoloso e, soprattutto, se ci sia stata da parte di Owono la volontà di provocare un danno all'avversario.

Resta inoltre aperta la possibilità che i familiari di De Miguel presentino una denuncia nel caso in cui non condividano gli esiti degli accertamenti. Anche in questa eventualità, però, secondo, l'eventuale contestazione penale sarebbe riconducibile all'omicidio colposo per imprudenza non grave, dal momento che non emergerebbero elementi di intenzionalità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza