Il piemontese della Ducati torna in vetta al mondiale

Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa nella gara sprint del MotoGp d'Austria. Sul circuito del Red Bull Ring il pilota della Ducati ufficiale si impone davanti agli spagnoli Jorge Martin con la Ducati Pramac e Aleix Espargaro su Aprilia. Caduta a cinque giri dalla fine per lo spagnolo Marc Marquez (Ducati-Gresini) quando si trovava in seconda posizione. Con questa vittoria Bagnaia torna in vetta al mondiale con 250 punti, gli stessi di Martin che ha però meno vittorie del piemontese.

Quarto posto per Enea Bastianini che, con l'altra Ducati ufficiale, si lascia alle spalle la Ktm dell'australiano Jack Miller e Franco Morbidelli con la Ducati Pramac. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, Marco Bezzecchi (Ducati), e gli spagnoli della Ktm Pol Espargaro e Pedro Acosta.

"E' stata una gara incredibile - le parole di Bagnaia dopo la vittoria - ho fatto il giro migliore mentre ero in battaglia con i miei avversari e con un tempo record, poi ho visto Jorge Martin andare largo ed ho pensato che stava andando tutto per il meglio e così è stato".