Torna in pista la MotoGp. Dopo il weekend spettacolare vissuto a Misano, il Motomondiale si sposta in Austria per il Gp di Spielberg, in programma da oggi, venerdì 18 settembre, a domenica 20 settembre. Si comincia con le prime prove libere in mattinata, per continuare con le pre-qualifiche del primo pomeriggio. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming.

MotoGp Austria, il programma di oggi

Ecco gli appuntamenti di oggi, venerdì 18 settembre, del Gp d'Austria:

Ore 10.40: MotoGp - Prove Libere 1

Ore 14.55: MotoGp – Pre-Qualifiche

MotoGp Austria, dove vedere libere e pre-qualifiche

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Austria saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.