MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen

L’università delle due ruote è pronta ad accogliere il Motomondiale. La MotoGP approda, infatti, ad Assen dove si corre il Gran Premio d’Olanda: anche sul tracciato orange, Marc Márquez è il pilota da battere. Il Cabroncito viaggia spedito verso il suo nono mondiale, a distanza di sei anni dall’ultimo trionfo iridato. La strada, però, è ancora lunga e il pilota spagnolo, padrone assoluto della sua Ducati Factory numero 93, vola ad Assen, dove non vince dal 2018, per imporre ancora di più la sua legge su quel tracciato dove Valentino Rossi, nella classe regina, si è imposto ben 8 volte: gli esperti Sisal vedono il maggiore dei Márquez sul primo gradino del podio a 1,50, il sabato, mentre il successo della domenica si gioca a 1,40.

Fino a questo momento, i round di MotoGP sono stati una lotta fra i fratelli Márquez e, ad Assen, non dovrebbe cambiare la musica non dovrebbe cambiare: Álex, in sella alla Ducati del Team Gresini, insegue Marc a 40 punti, un distacco che potrebbe diminuire vincendo nella Sprint, ipotesi a 4,50, e nella Gara Lunga, a 5,00. Tra l’altro, per il più piccolo dei due spagnoli, si tratterebbe di una prima assoluta non avendo mai trionfato, in nessuna delle classi del Motomondiale sul tracciato olandese.

Pecco Bagnaia, dal 2022 senza rivali su questi tornanti, è uscito a testa bassa anche dal Mugello e qui proverà a invertire il trend calando un poker prestigiosissimo, un successo che avrebbe più un peso a livello mentale che non di classifica. Il pilota torinese, insieme alla sua Rossa numero 63, si gioca vincente a 6,00 sia per la Sprint che per il GP della domenica.

Il più accreditato per inserirsi tra i tre dominatori della stagione è Marco Bezzecchi, Aprilia: il Bez, sul primo gradino del podio a 20, qui ha trionfato nel 2023 ma nella Sprint. Ancora più lontani partono Fabio Di Giannantonio e Maverick Viñales: i piloti del VR46 Racing Team e della KTM Tech-3 sono entrambi offerti a 25.